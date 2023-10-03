СК предъявил обвинение Буданову за атаки дронами по России

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки беспилотников по территории России, сообщила пресс-служба СК РФ.

Буданов обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ («террористический акт»). Заочные обвинения также предъявлены командующему ВВС Украины Никoлаю Олещуку, кoмандующему ВМС Алексею Нeижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергею Бурденюку, сказано в сообщении.

В СК добавили, что в ближайшее время планируется объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Следствием собраны достаточные доказательства причастности этих лиц к организации и совершению с апреля 2022 по сентябрь 2023 года более 100 ударов по территории России.

«Ведомство продолжает работу по фиксации террористических атак и установлению иных лиц, причастных к совершению этих преступлений», — отметили в СК.