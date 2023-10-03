Барнаулец задушил любовницу и отрезал ей грудь

Барнаулец узнал, что его дама полюбила другого и задушил ее, а затем отрезал ей грудь, сообщает СУ СК РФ по Алтайском краю.

По данным следствия, днем 30 сентября подозреваемый встретился со своей 43-летней знакомой и предложил выпить в одном из заброшенных зданий. Женщина сказала, что у нее появился новый возлюбленный.

Из чувства ревности мужчина задушил ее. Когда женщина умерла, он отрезал ей грудь, а затем сбросил тело в подпольное помещение.

Через день ее тело нашли. Следователи возбудили дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Через сутки правоохранители нашли подозреваемого — 43-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство. Ему грозит от 20 лет лишения свободы. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.