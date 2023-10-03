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Объявлена дата премьеры финального сезона серила «Реальные пацаны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Финальный и прощальный сезон сериала «Реальные пацаны» покажут на ТНТ с 23 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Основное действие прощального сезона развернется в деревне «Наумовка» – родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки. Главный герой начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей, чтобы сделать «Наумовку» настоящим «местом силы».

К Наумову присоединятся его близкие – Лера с детьми, Вован с Шакалом и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется.

Прощальный сезон «Реальных пацанов» обещает сразу несколько знаковых возвращений: зрители снова увидят в кадре всех девушек полицейского Базанова, а в последней серии – Антоху Богданова, с которым Коля и Вова в последние годы виделись не так часто, как им хотелось бы.

Фильмные серии снял один из «отцов» сериала, сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер проекта Антон Зайцев. Именно он в свое время придумал идею сериала и написал самую первую серию.

Премьера прощального сезона «Реальных пацанов» состоится 23 октября в 20.00 на ТНТ.

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TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.