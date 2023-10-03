Юридически кампания по выборам президента России стартует с момента их назначения Советом федерации (с 8 по 18 декабря 2023 года), но неформально она начнется раньше, возможно, с важного заявления Владимира Путина, говорят источники.

Президентская кампания в России может неформально стартовать в ноябре к открытию международной выставки-форума «Россия», рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к администрации президента.

По одному из сценариев Владимир Путин может объявить о выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы. «Тогда это прозвучит логично, так как это и будет площадка, представляющая всю Россию», — пояснил один из источников.

Но это только один из вариантов, который может быть предложен Путину. Окончательный выбор сделает сам президент. Согласно другим рабочим сценариям, заявление о выдвижении может прозвучать на мероприятии фонда «Защитники Отечества» или на заседании Госсовета.