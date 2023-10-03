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Вторичное жилье подешевеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вторичный рынок жилья России ждет стагнация, которая задержит рост цен и будет способствовать росту дисконта.

За три месяца с июля по сентябрь рост цен на недвижимость увеличился на 2,2%, до 103 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Рост цен на вторичном рынке вызван прежде всего ажиотажным спросом на фоне новостей о возможном повышении ключевой ставки.

«Конечно, льготные программы ипотеки сделали «первичку» несколько более популярной за счет низких ставок. Однако вслед за перемещением фокуса интереса в этот сегмент "вторичка" скорректирует цены. И уже те, кто взял рыночную ипотеку, смогут реализовать свой спрос», — сказал «Известиям» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Центробанк заявляет, что высокая ключевая ставка введена надолго, льготные программы будут корректироваться в сторону их большей адресности. Значит, рынок недвижимости будет затухать, цены могут снизиться, сказала научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

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-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

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Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.