Вторичное жилье подешевеет

Вторичный рынок жилья России ждет стагнация, которая задержит рост цен и будет способствовать росту дисконта.

За три месяца с июля по сентябрь рост цен на недвижимость увеличился на 2,2%, до 103 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Рост цен на вторичном рынке вызван прежде всего ажиотажным спросом на фоне новостей о возможном повышении ключевой ставки.

«Конечно, льготные программы ипотеки сделали «первичку» несколько более популярной за счет низких ставок. Однако вслед за перемещением фокуса интереса в этот сегмент "вторичка" скорректирует цены. И уже те, кто взял рыночную ипотеку, смогут реализовать свой спрос», — сказал «Известиям» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Центробанк заявляет, что высокая ключевая ставка введена надолго, льготные программы будут корректироваться в сторону их большей адресности. Значит, рынок недвижимости будет затухать, цены могут снизиться, сказала научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.