Выбраны лучшие певец и певица России в 2023 году

SHAMAN (Ярослав Дронов) стал лучшим певцом года, а лучшей певицей признали Полину Гагарину, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

За Дронова проголосовали 33% опрощенных, а Гагарина в своей категории получила 19% голосов.

«Спасибо всем, кто много лет шел со мной рядом, помогал и был опорой. Спасибо и тем, кто критиковал, мешал, не верил — это тоже часть пути. Но главное, что такая беспрецедентная поддержка дает мне чувство и понимание, что я все делаю правильно. В этом моя миссия». — прокомментировал SHAMAN свое достижение в телеграм-канале.

Также лучшими эстрадными певцами России в этом году стали Олег Газманов (11%), Николай Басков (10%), Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров (по 7%), Лев Лещенко (5%). По 3% у Леонида Агутина, Николая Расторгуева, Димы Билана и Александра Маршала.

Кроме Гагариной, лучшей певицей считают Ларису Долину (11%). Также в число лучших вошли Anna Asti (6%), Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова (по 5%), Алла Пугачева (4%), Слава, Лолита Милявская, Клава Кока и Елена Ваенга (по 3%).