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Соболев спародировал танец Бритни Спирс с ножами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Комик Илья Соболев снял пародию на скандальный танец Бритни Спирс с ножами, многие подписчики признали, что пародия лучше оригинала.

Танец Бритни Спирс с ножами вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие поклонники певицы испугались за ее безопасность и самочувствие, к звезде даже приезжала полиция, чтобы проверить, все ли в порядке.

В пародии Илья Соболев повторил образ артистки, раздевшись до плавок и завязав расстегнутую рубашку узлом под грудью.

Подписчики ведущего оставили тысячи комментариев под видео, где от души посмеялись выходкой Соболева. Они написали: «Где Бритни училась, ты преподавал», «Бритни курит в сторонке». Многие отметили, что танец Соболева лучше оригинала.

Сама певица после завирусившегося видео писала, что такой ажиотаж вокруг танца с ножами неоправдан, а вызов полиции ее только разозлил. Кроме того, ножи в видео певицы оказались бутафорией.

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-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.