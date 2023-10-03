Соболев спародировал танец Бритни Спирс с ножами. ВИДЕО

Комик Илья Соболев снял пародию на скандальный танец Бритни Спирс с ножами, многие подписчики признали, что пародия лучше оригинала.

Танец Бритни Спирс с ножами вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие поклонники певицы испугались за ее безопасность и самочувствие, к звезде даже приезжала полиция, чтобы проверить, все ли в порядке.

В пародии Илья Соболев повторил образ артистки, раздевшись до плавок и завязав расстегнутую рубашку узлом под грудью.

Подписчики ведущего оставили тысячи комментариев под видео, где от души посмеялись выходкой Соболева. Они написали: «Где Бритни училась, ты преподавал», «Бритни курит в сторонке». Многие отметили, что танец Соболева лучше оригинала.

Сама певица после завирусившегося видео писала, что такой ажиотаж вокруг танца с ножами неоправдан, а вызов полиции ее только разозлил. Кроме того, ножи в видео певицы оказались бутафорией.