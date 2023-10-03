Ургант посягнул на звание символа России

Иван Ургант прокомментировал описание в афише к выступлению в Дубае, где его называли представителем интеллектуальной элиты России.

В Дубае анонсировали выступление под названием «Путешествия Познера и Урганта», которое состоится 29 октября в формате трэвел-шоу. В описании Владимира Познера и Ивана Урганта назвали «интеллектуальной элитой России», поэтому «побывать на их выступлении будет интересно каждому».

Пользователи Сети возмутились такому описанию, и посчитали что ведущим приписали слишком громкие слова. Ургант прокомментировал ситуацию.

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю - самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите», — ответил Ургант в телеграм-канале.