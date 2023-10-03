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Ургант посягнул на звание символа России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George Mel / CC BY-SA 2.0

Иван Ургант прокомментировал описание в афише к выступлению в Дубае, где его называли представителем интеллектуальной элиты России.

В Дубае анонсировали выступление под названием «Путешествия Познера и Урганта», которое состоится 29 октября в формате трэвел-шоу. В описании Владимира Познера и Ивана Урганта назвали «интеллектуальной элитой России», поэтому «побывать на их выступлении будет интересно каждому».

Пользователи Сети возмутились такому описанию, и посчитали что ведущим приписали слишком громкие слова. Ургант прокомментировал ситуацию.

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю - самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите», — ответил Ургант в телеграм-канале.

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-Керя-

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TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.