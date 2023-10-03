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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению

Источник:
РИА Новости
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Россия подготовила ударные части на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

«Плохие новости для нас заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — цитирует РИА Новости Макгрегора.

По его словам, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.

«Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению», — заключил полковник.

Тема: Военная операция на Украине
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