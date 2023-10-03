Критики впервые похвалили фильм ужасов «Пила»

Десятая часть фильма ужасов «Пила» стала самой лучшей в серии хорроров, картина получила 84% положительных рецензий.

По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes у «Пилы 10» 62 рецензии с рейтингом 84%, это значит, что в 84% рецензий фильм похвалили.

Худший результат в серии у фильма «Пила 3D» 2010 года — там всего 9%, сообщает The Hollywood Reporter.

Мировая премьера «Пилы 10» состоялась 25 сентября. Действие фильма происходит между событиями «Пилы 1» и «Пилы 2».

Джон Крамер отправляется в Мексику на экспериментальную операцию, надеясь излечиться рака, но в результате выясняет, что это всего лишь мошенничество и обман отчаявшихся больных. Тогда мужчина решает покарать мошенников в своем фирменном стиле — при помощи хитроумных жестоких ловушек.