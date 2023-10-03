Сан-Франциско подвергся нашествию пиратов

Американцы, проживающие на побережье залива Сан-Франциско, вынуждены отбиваться от пиратов, которые грабят яхты и плавучие дома, сообщают местные СМИ.

«Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что "пираты" являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути», — приводит РИА Новости репортаж Fox News.

Минувшим летом многочисленные бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения «рейдов» в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.

По словам бывшего капитана местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление «морским разбойникам», грабящим их суда, при этом преступность выросла «до поистине невыносимого уровня».