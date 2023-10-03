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Сан-Франциско подвергся нашествию пиратов

Источник:
РИА Новости
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Залив Сан-Франциско
Фото: Aslak Raanes из Trondheim, Norway / CC BY 2.0

Американцы, проживающие на побережье залива Сан-Франциско, вынуждены отбиваться от пиратов, которые грабят яхты и плавучие дома, сообщают местные СМИ.

«Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что "пираты" являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути», — приводит РИА Новости репортаж Fox News.

Минувшим летом многочисленные бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения «рейдов» в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.

По словам бывшего капитана местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление «морским разбойникам», грабящим их суда, при этом преступность выросла «до поистине невыносимого уровня».

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-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.