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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией

Источник:
Business Insider
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Западная военная подготовка совершенно не подходит для боевых действий на Украине. НАТО просто не умеет воевать с сильным современным противником таким, как Россия, пишет Business Insider (ВI) со ссылкой на военных экспертов.

Контрнаступление украинских штурмовых частей началось в стиле НАТО. Бронеколонны на немецких танках Leopard 2 и американских БМП Bradley должны были быстро прорвать оборону и выйти на оперативный простор. Но они застряли на минных полях и были сожжены российской артиллерией и ударными вертолетами.

«В итоге Украина отказалась от западной тактики в пользу сценария Западного фронта образца примерно 1917 года. Это действия небольших пеших отрядов по захвату нескольких сотен метров в набегах по принципу "откуси и попытайся удержать"», — говорится в статье.

Десятилетия борьбы со слабовооруженными иррегулярными повстанцами привели к деградации тактики стран НАТО. Не только Украина, но и Запад не умеют вести крупномасштабные боевые действия механизированных частей.

«Если США и их союзники схлестнутся с Россией или Китаем, это будет крупномасштабное неядерное столкновение с хорошо вооруженным противником с сопоставимым или даже технически превосходящим вооружением», — констатирует издание.

Несмотря на успех беспилотников и крылатых ракет, украинский конфликт показал, что основу масштабных боевых действий по-прежнему составляет старое доброе оружие — танки, артиллерия и мины, заключили авторы статьи.


Тема: Военная операция на Украине
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