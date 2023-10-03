Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства республики по социальному блоку.

«В ходе совещания (председатель правительства Чечни) Муслим Магомедович (Хучиев) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни поддержал предложение Хучиева, отметив, что Кадырова внесла большой вклад в улучшение работы регионального Минкульта и накопила существенный опыт.

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016-го — директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, с 2021-го — главы ведомства.