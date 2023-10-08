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Ученые выяснили, что через 250 млн лет Земля убьет людей

Источник:
Sibnet.ru
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Люди и другие млекопитающие исчезнут с лица земли через 250 миллионов лет из-за формирования «суперконтинента», к такому выводу пришли ученые, применив климатическую модель Метеорологического бюро Великобритании и суперкомпьютер Бристольского университета.

«Перспектива нового массового вымирания — отрезвляющее напоминание о скоротечности бытия», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования Александра Фарнсворта. «Сейчас мы господствующий вид, но именно Земля и ее климат решают, как долго это продлится», — отметил он.

Ученые считают, что через 250 миллионов лет все материки сольются в единый суперконтинент под названием Пангея Ультима. И это кардинальным образом изменит климат на Земле, сделав его невыносимым для человека.

Люди вымрут главным образом из-за «теплового стресса». Из-за резкого усиления вулканической активности мир погрузится в экстремальную жару.

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Наука #Наука #Гео
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