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Захарова высмеяла слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о включении российских территорий в состав Евросоюза.

Бербок на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве заявила, что «будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы», которое «скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска».

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала Захарова в своем телеграм-канале , напомнив о курьезном высказывании Бербок, пожелавшей Москве развернуть свою политику «на 360 градусов» и осчастливить мир.

В начале 2010-х Россия и Евросоюз обсуждали идею о создании «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...