Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о включении российских территорий в состав Евросоюза.

Бербок на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве заявила, что «будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы», которое «скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска».

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала Захарова в своем телеграм-канале , напомнив о курьезном высказывании Бербок, пожелавшей Москве развернуть свою политику «на 360 градусов» и осчастливить мир.

В начале 2010-х Россия и Евросоюз обсуждали идею о создании «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.