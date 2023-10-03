США заморозили новую помощь Украине

Вашингтон заморозил контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Миллера. Он отметил, что из оставшихся средств США направят Украине еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что в него войдет.

Конгресс США принял, а американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на новый финансовый год.

По инициативе оппозиционной Республиканской партии из документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи.