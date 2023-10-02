Россия испытает ядерный «Буревестник»

Россия проведет испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем под кодовым названием «Буревестник».

Американские эксперты сделали такие выводы, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее проводились испытания перспективного оружия, пишет издание The New York Times.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».