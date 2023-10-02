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Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Ответственный за контакты с армянами Нагорного Карабаха от Азербайджана Рамин Мамедов представил план Баку по реинтеграции этнических армян.

Согласно обнародованному плану, жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, также создается возможность использования армянского языка, передает APA.

При этом реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджана.

Управление в Нагорном Карабахе, согласно плану, должны будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. В регионе будут формироваться выборные муниципалитеты, будет решаться вопрос получения азербайджанского гражданства для местных жителей.

Азербайджан планирует в течение «определенного периода времени» обеспечить в Карабахе средний по стране уровень физической и социальной инфраструктуры. В регионе вводится особый экономический режим, который включает пакет стимулирующих мер для местных жителей, в том числе налоговые и таможенные льготы.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян. На сегодня из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 520 беженцев.

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