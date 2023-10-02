Названа самая угоняемая марка автомобилей в России

Самой угоняемой маркой автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2023 года стал Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений, свидетельствует исследование Страхового Дома ВСК.

В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). Самой популярной у угонщиков моделью автомобиля стала Kia K5 (14% случаев). Далее в антирейтинге идут кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых с начала года вошли бизнес-седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE. Среди китайских автомобилей по угонам лидирует кроссовер Chery Tiggo.

Основное количество угонов пришлось на Москву (45%). Затем идут Московская область (10%) и Самарская область (10%).