Нашелся брат-близнец российского антишпионского смартфона

Представленный в минувшем августе российский смартфон Р-ФОН на операционной системе Rosa Mobile имеет «брата-близнеца» — модель с аналогичным дизайном и близкими характеристиками выпускается в Бангладеше под брендом Symphony.

Аппарат Symphony Helio 80 также оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, чипом MediaTek Helio G99, накопителем на 128 Гбайт и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч. При этом Helio 80 имеет 6 Гбайт оперативной памяти, а Р-ФОН — 8 Гбайт.

При этом ключевым отличием смартфонов является оболочка — российский аппарат работает на базе отечественной ОС Rosa Mobile. Кроме этого, для достижения максимального уровня защиты пользователей все драйвера для Р-ФОН написаны российскими специалистами.

Разработчиком операционной системы выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА. Производителем Р-ФОН согласно реестру ЕЭК является гонконгская компания Bopel Mobile Technology Co Limited.