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Российские продукты Actimel сменят название и дизайн

Источник:
Sibnet.ru
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Популярный кисломолочный напиток Actimel в России сменит название на Actimuno, сообщает пресс-служба компании H&N.

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что технология производства и рецептура продукта останутся неизменными. В рецептуре нового напитка будут использованы такие же пробиотический штаммы лактобактерий в неизменном количестве.

Ранее название сменил бренд молочных продуктов «Активиа» — на российском рынке он теперь «АктиБио». Изменения затронули только названия бренда и дизайна упаковки, технология производства и рецептура продукта остались прежними.

Французская компания Danone летом выделили свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России. В сентябре компания провела ребрендинг — она сменила название на H&N и поменяла логотип.

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