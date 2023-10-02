Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве выразила уверенность в перспективе вступления Украины в Евросоюз, который уже совсем скоро «будет простираться от Лиссабона до Луганска».

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала глава МИД Германии, подчеркнув успехи Киева в реформировании законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине предоставили статус кандидата на вступление в союз.

К настоящему времени Киев выполнил только два из семи условий для вступления — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

Луганск, как и вся Луганская народная республика, входит в состав России по итогу референдума прошедшего в сентябре 2022 года.