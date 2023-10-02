Стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия 2023 года в области физиологии и медицины присуждена венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману, сообщает Нобелевский комитет.

Их открытия в области модификации нуклеозидных оснований сыграли решающую роль в создании эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года.

«Исследования коренным образом изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой. Лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», — говорится в сообщении.

В будущем разработанную технологию можно будет использовать для разработки вакцин против других инфекционных заболеваний, а также для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.

Каталин Карико и Дрю Вайссман занимались исследованиями в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете. Вайссман также является директором Пенсильванского института РНК-инноваций.