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Выявлены причины сильного нагрева iPhone 15

Источник:
Sibnet.ru
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Apple выявила несколько проблем, из-за которых новые iPhone могут нагреваться сильнее, чем ожидалось. Одной из них стала ошибка в программном обеспечении iOS 17, которая будет исправлена в ближайшем обновлении.

После выхода устройства пользователи стали массово жаловаться на то, что новые телефоны сильно нагреваются. Apple признала, что в первые несколько дней «после настройки или восстановления устройства оно может нагреваться из-за повышенной фоновой активности».

Кроме этого, к нагреву приводят недавние обновления приложений сторонних разработчиков — они создают дополнительную нагрузку на процессор устройства. Сейчас компания совместно с разработчиками приложений работает над исправлениями ошибок.

Apple подчеркнула, что нагрев iPhone 15 Pro и Pro Max не связан с особенностями конструкции, новые титановые корпуса обеспечивают улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.

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