Украина оказалась втянутой в тяжелый военный конфликт и вошла в число самых коррумпированных и беднейших стран мира потому, что люди, обещавшие сделать ее свободной и независимой, оказались лжецами, считает старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марков.

«В апреле 2019 года на Украине все были полны оптимизма, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский — кандидат, обещавший мир, ликвидацию коррупции в правительстве и экономическое процветание», — пишет в своей статье для американского издания American Thinker Марков.

Но, по его словам, прошло четыре года: гражданское противостояние в Донбассе переросло в прямой военный конфликт с Россией, разрушив инфраструктуру страны, погубив сотни тысяч ее граждан и создав миллионы беженцев. «Коррупция в правительстве достигла небывалого уровня, страна находится в состоянии реальной бедности», — отметил Марков.

«В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение», — отметил эксперт.