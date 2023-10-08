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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

American Thinker назвало имя виновника гибели Украины

Источник:
American Thinker
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Украина оказалась втянутой в тяжелый военный конфликт и вошла в число самых коррумпированных и беднейших стран мира потому, что люди, обещавшие сделать ее свободной и независимой, оказались лжецами, считает старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марков.

«В апреле 2019 года на Украине все были полны оптимизма, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский — кандидат, обещавший мир, ликвидацию коррупции в правительстве и экономическое процветание», — пишет в своей статье для американского издания American Thinker Марков.

Но, по его словам, прошло четыре года: гражданское противостояние в Донбассе переросло в прямой военный конфликт с Россией, разрушив инфраструктуру страны, погубив сотни тысяч ее граждан и создав миллионы беженцев. «Коррупция в правительстве достигла небывалого уровня, страна находится в состоянии реальной бедности», — отметил Марков.

«В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение», — отметил эксперт.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Или макаревич уже уехал из Израиля, со словами "я не могу жить в стране, которая воюет с соседями"