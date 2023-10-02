Стартовали съемки нового скетч‑шоу «Светлаков+»

Скетч-шоу «Светлаков+» будет выходить на канале ТНТ, в проекте комик Сергей Светлаков примерит на себя около десятка сатирических образов.

В новом проекте зрители увидят семь персонажей от Сергея Светлакова. Это четыре абсолютно новых героя, а также три уже любимых зрителями.

Среди новых героев —блогер-экстремал Рихард, приехавший в Россию из Германии, и офисный сотрудник Кирилл Антонов.

Из знакомых персонажей в шоу появится Сергей Беляков. Он по-прежнему живет в Таганроге и очень любит разговаривать с телевизором, критикуя все, что он видит на экране.

Дата премьеры нового скетч-шоу «Светлаков+» пока не сообщается.