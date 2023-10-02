Польша предупредила Зеленского о планах ФРГ помириться с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, но Берлин будет всегда стремиться к партнерским отношениям с Москвой, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — приводит РБК слова Моравецкого, сказанные им в интервью польским СМИ.

Польский премьер посоветовал Зеленскому не забывать об этом. Моравецкий призвал Киев быть благодарным за то, что Польша приняла беженцев с Украины.

«Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5 тысяч касок», — отметил Моравецкий.