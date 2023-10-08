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Эксперты рассказали об оптимальной продолжительности секса

Источник:
Sibnet.ru
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Сексологи до сих пор нее пришли к единому мнению об оптимальной продолжительности полового акта. Они солидарны лишь во мнении, что средних трех-семи минут секса для женщины мало.

Американские исследователи в 2005 году провели эксперимент и установили, что средняя продолжительность полового акта составляет от четырех до пяти минут. А в целом, согласно исследованию, его длительность может варьироваться от 33 секунд до 44 минут, приводит издание Raseef22 выводы ученых.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что секс от трех до семи минут слишком быстр для того, чтобы женщина достигла оргазма. Идеальный половой акт должен длиться от 10 до 30 минут, выяснили эксперты. 

По мнению эксперта Заун Виллинс, оптимальной продолжительности секса не существует. Люди бы чувствовали давление, если бы не вписывались в установленные нормы. Продолжительность полового акта варьируется в зависимости от различных факторов и потребностей.

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pepelmetal

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