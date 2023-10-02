Голливудские студии взялись за долгожданные фильмы после забастовки

Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»
Киностудии сообщили, за какие фильмы возьмутся в первую очередь, после того как прекратилась забастовка сценаристов и работа возобновилась.
Студия Warner Bros. рассчитывает, что Мэтт Ривз возьмется за рукопись сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а Universal планирует, что скоро будет готов новый вариант сценария второй части «Форсажа 10», сообщает Variety.
Также среди фильмов, работа над которыми была приостановлена из-за забастовки, перезагрузка «Стартрека», «Майнкрафт», «Супермен: Наследие».
Приоритетом для киностудий стало и возобновление съемок картин, которые застряли в подвешенном состоянии из-за забастовки актеров.
Среди них «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», «Битлджус 2», «Присяжный №2», триквел «Дедпула».