Голливудские студии взялись за долгожданные фильмы после забастовки

Киностудии сообщили, за какие фильмы возьмутся в первую очередь, после того как прекратилась забастовка сценаристов и работа возобновилась.

Студия Warner Bros. рассчитывает, что Мэтт Ривз возьмется за рукопись сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а Universal планирует, что скоро будет готов новый вариант сценария второй части «Форсажа 10», сообщает Variety.

Также среди фильмов, работа над которыми была приостановлена из-за забастовки, перезагрузка «Стартрека», «Майнкрафт», «Супермен: Наследие».

Приоритетом для киностудий стало и возобновление съемок картин, которые застряли в подвешенном состоянии из-за забастовки актеров.

Среди них «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», «Битлджус 2», «Присяжный №2», триквел «Дедпула».