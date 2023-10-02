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Голливудские студии взялись за долгожданные фильмы после забастовки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»

Киностудии сообщили, за какие фильмы возьмутся в первую очередь, после того как прекратилась забастовка сценаристов и работа возобновилась.

Студия Warner Bros. рассчитывает, что Мэтт Ривз возьмется за рукопись сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а Universal планирует, что скоро будет готов новый вариант сценария второй части «Форсажа 10», сообщает Variety.

Также среди фильмов, работа над которыми была приостановлена из-за забастовки, перезагрузка «Стартрека», «Майнкрафт», «Супермен: Наследие».

Приоритетом для киностудий стало и возобновление съемок картин, которые застряли в подвешенном состоянии из-за забастовки актеров.

Среди них «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», «Битлджус 2», «Присяжный №2», триквел «Дедпула».

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