Цены на авто с пробегом в России выросли почти на 40%

Средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тысяч рублей, говорится в исследовании «Авито авто».

Лидерами продаж среди брендов традиционно стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen, приводит ТАСС результаты исследования.

В рейтинге бюджетных автомобилей до 1,5 миллиона рублей первое место заняла модель Lada Priora, средняя стоимость которой достигла 430 тысяч рублей. На второй и третьей строчке — Lada Granta (300 тысяч рублей) и Lada 2114 Samara (540 тысяч рублей) соответственно.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей лидером стала Toyota Camry (средняя цена 2,2 миллиона рублей). На второй позиции по объему продаж расположилась Kia Sportage со средней ценой 2,1 миллиона рублей, а на третьей — Hyundai Creta стоимостью 1,85 миллиона рублей.

Рейтинг самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом дороже 3 миллионов рублей возглавила Toyota Camry со средней ценой 3,5 миллиона рублей. Следом идут Toyota Land Cruiser (5,5 миллиона) и BMW X5 (6,8 миллиона).