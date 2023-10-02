Эксперт указал на бездарное применение западных танков Украиной

Вооруженные силы Украины бездарно теряют танки западного производства из-за крайне неграмотного их применения, считает эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

«На Украине западные танки губило их бездарное использование, применение танков без должного обеспечения — выходы на минные поля без проделывания проходов в них, без должной разведки и прочее. В результате они превращались в стоячие мишени, которые уничтожались всеми имеющимися средствами: артиллерией, авиацией, ПТРК, танками, гранатометами и дронами-камикадзе», — пояснил ТАСС Суворов.

По его словам, большой вес западных машин, а также то, что украинские военные не снимают с них асфальтоходные башмаки, привело к тому, что танки застревают в грязи. В результате они превращаются в мишени, которые благодаря отсутствию динамической защиты можно легко уничтожить дронами-камикадзе и другими средствами поражения.

Киев запросил для контрнаступления по меньшей мере 300 танков западного производства, но получил примерно половину.