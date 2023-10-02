Mary Gu решила завязать с музыкой после концерта Бруно Марса

Певица Mary Gu побывала на концерте Бруно Марса и сделала неутешительные выводы — в России не умеют делать музыку.

«Ну что, друзья, отменяйте все мои концерты, удаляйте все мои треки с площадок, кажется, мы в России занимаемся (нецензурное слово), а не музыкой. Расходимся», — написала артистка в телеграм-канале после концерта.

Mary Gu ради концерта Бруно Марса отправилась в Тбилиси (Грузия). В соцсетях она опубликовала видео с шоу и отметила, что на концерте собралось 70 тысяч человек.

Также певица пошутила, что у нее психологическая травма, и добавила, что «музыка — это вообще ничье кроме Бруно Марса».

Bruno Mars — американский музыкант-мультиинструменталист, обладатель 15 премии «Грэмми», четырех наград Brit Awards. Самая титулованая песня артиста — «That's What I Like».