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Mary Gu решила завязать с музыкой после концерта Бруно Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Mary Gu

Певица Mary Gu побывала на концерте Бруно Марса и сделала неутешительные выводы — в России не умеют делать музыку.

«Ну что, друзья, отменяйте все мои концерты, удаляйте все мои треки с площадок, кажется, мы в России занимаемся (нецензурное слово), а не музыкой. Расходимся», — написала артистка в телеграм-канале после концерта.

Mary Gu ради концерта Бруно Марса отправилась в Тбилиси (Грузия). В соцсетях она опубликовала видео с шоу и отметила, что на концерте собралось 70 тысяч человек.

Также певица пошутила, что у нее психологическая травма, и добавила, что «музыка — это вообще ничье кроме Бруно Марса».

Bruno Mars — американский музыкант-мультиинструменталист, обладатель 15 премии «Грэмми», четырех наград Brit Awards. Самая титулованая песня артиста — «That's What I Like».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.