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Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Гарик Харламов в Comedy Club исполнил политическую песню на мотив композиции «Дельтаплан», после чего ведущий Владимир Соловьев предложил отправить всех комиков на фронт.

«А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "Москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран уже. Скажите нам, у вас же есть какой-то план, скажите, есть какой-то план?» — спел Харламов.

Выступление привлекло внимание ведущего Владимира Соловьева. Он воспроизвел фрагмент выступления в программе «Соловьев Live» и ответил комику.

«Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт, чтобы вы поняли, что в мире происходит. Спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются», — сказал Соловьев.

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Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.