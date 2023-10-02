Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал

Гарик Харламов в Comedy Club исполнил политическую песню на мотив композиции «Дельтаплан», после чего ведущий Владимир Соловьев предложил отправить всех комиков на фронт.

«А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "Москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран уже. Скажите нам, у вас же есть какой-то план, скажите, есть какой-то план?» — спел Харламов.

Выступление привлекло внимание ведущего Владимира Соловьева. Он воспроизвел фрагмент выступления в программе «Соловьев Live» и ответил комику.

«Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт, чтобы вы поняли, что в мире происходит. Спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются», — сказал Соловьев.