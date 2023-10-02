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Вера Брежнева вышла из траура и выпустила песню на украинском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @ververa

Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию после начала СВО, долгое время находилась в творческой паузе. Теперь она выпустила песню на украинском языке.

Новая песня Брежневой называется «Дякую», что означает «Благодарю». Певица призналась, что именно благодарность помогла ей пережить тяжелые времена.

«Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопросы и просто пыталась жить в моменте», — также на украинском написала Брежнева в соцсети.

Песня «Дякую» стала первым синглом будущего миниальбома. Когда певица выпустит сам миниальбом, не сообщается.

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