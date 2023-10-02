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Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика

Источник:
Sibnet.ru
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Внук Аллы Пугачевой, актер и певец Никита Пресняков признался, что его охватила паранойя из-за случая с уточкой и джипом.

В соцсетях Пресняков поделился историей, которая произошла в США. Когда артист подошел к своему автомобилю, то увидел на ручке двери резиновую уточку.

Фото: © @npresnyakov

Внук Пугачевой испугался, сел в машину с пассажирского места, резко дернул дверь, чтобы уточка упала, и быстро уехал.

Потом Пресняков узнал, что уточка— американская традиция всех владельцев джипов. Артист признался, что по этой традиции он должен был ее сохранить и потом передать какому-нибудь другому джипу.

«Но я подумал, мало ли. Здесь реально можно ожидать что угодно, и, может быть, появился какой-то настоящий подражатель Джокера и делает маленькие бомбочки», — объяснил свой страх Пресняков.

Никита Пресняков уехал из России в феврале 2023 года. Сейчас он живет и работает в США, вместе с ним переехала его супруга Алена Краснова.

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Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.