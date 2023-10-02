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Китайцы показали удивительный эксперимент в космосе с огнем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские астронавты Гуй Хайчао и Чжу Янчжу зажгли свечу во время прямой трансляции лекции с китайской космической станции «Тяньгун». Пламя свечи в условиях микрогравитации имеет сферическую форму, а не каплевидную, как на Земле.

На Земле пламя свечи формируется за счет конвекции, вызванной плавучестью: горячий воздух поднимается вверх, а холодный воздух опускается. Но в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите этот конвекционный ток горения слаб. Это означает, что пламя распространяется во всех направлениях, образуя сферические огненные шары.

Эксперимент со свечой, вероятно, был бы невозможен на Международной космической станции, где действуют строгие правила в отношении легковоспламеняющихся материалов и открытого огня. Строгие меры пожарной безопасности на борту МКС были ответом на крупный пожар на российской космической станции «Мир» в 1997 году.

Горение в условиях микрогравитации было предметом многочисленных экспериментов на МКС, но обычно с использованием специально разработанной встроенной стойки для сжигания, позволяющей изолировать и локализовать огонь.

На «Тяньгуне» тоже есть стойка для экспериментов по горению для серьезных исследований в этой области.

Запуск «Шэньчжоу-16» с экипажем на борту состоялся 30 мая этого года на ракете «Чанчжэн-2». Миссия позволила установить рекорд по численности человек на орбите нашей планеты — 17.

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Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.