НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Родители назвали вредные финансовые привычки детей

Источник:
Sibnet.ru
255 1
Банковская карта
Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий ребенок делает спонтанные покупки, а каждый четвертый тратит карманные деньги на фастфуд, сообщает результаты опроса СберНПФ и образовательная компания Maximum Education.

Во время опроса родители рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Самой распространенной трудностью родители считают импульсивные траты — их, по словам респондентов, совершает каждый третий юный потребитель.

Около четверти опрошенных родителей рассказали, что их дети слишком часто покупают вредную еду. 14% респондентов считают, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, поэтому деньги у них быстро заканчиваются. Столько же родителей (14%) полагают, что их ребенок не знает цены деньгам.

13% взрослых участников опроса рассказали, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения. А 4% родителей признались, что их ребенок часто теряет наличные деньги.

Еще по теме
Названа самая надежная валюта мира
Заработали новые правила для банковских переводов
Пять правил управления финансами в кризис
Bloomberg «раскрыл секрет» российского бюджета на 2024 год
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Раскрыта тайна ведьминых кругов
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.