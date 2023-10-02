Родители назвали вредные финансовые привычки детей

Каждый третий ребенок делает спонтанные покупки, а каждый четвертый тратит карманные деньги на фастфуд, сообщает результаты опроса СберНПФ и образовательная компания Maximum Education.

Во время опроса родители рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Самой распространенной трудностью родители считают импульсивные траты — их, по словам респондентов, совершает каждый третий юный потребитель.

Около четверти опрошенных родителей рассказали, что их дети слишком часто покупают вредную еду. 14% респондентов считают, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, поэтому деньги у них быстро заканчиваются. Столько же родителей (14%) полагают, что их ребенок не знает цены деньгам.

13% взрослых участников опроса рассказали, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения. А 4% родителей признались, что их ребенок часто теряет наличные деньги.