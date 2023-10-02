Сборы в кинотеатрах России снова просели

Американский боевик «Неудержимые 4» возглавил прокат в России, но собрал всего 51,5 миллиона рублей.

По итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября, сборы в кинотеатрах оказались снова крайне низкими. Ни один фильм не преодолел отметку в девятизначную сумму.

Только две новинки попали в топ-5 лидеров — «Иван Семенов: Большой поход» и «Великая ирония». Но эти картины собрали всего по 28,2 миллиона и 23,9 миллиона рублей.

Критическая ситуация складывалась в кинотеатрах летом, в июне-июле, когда лидеры проката приносили за уикенд около 20 миллионов. Тогда на большие экраны не выходили громкие премьеры.