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Сборы в кинотеатрах России снова просели

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © Sibnet.ru

Американский боевик «Неудержимые 4» возглавил прокат в России, но собрал всего 51,5 миллиона рублей.

По итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября, сборы в кинотеатрах оказались снова крайне низкими. Ни один фильм не преодолел отметку в девятизначную сумму.

Только две новинки попали в топ-5 лидеров — «Иван Семенов: Большой поход» и «Великая ирония». Но эти картины собрали всего по 28,2 миллиона и 23,9 миллиона рублей.

Критическая ситуация складывалась в кинотеатрах летом, в июне-июле, когда лидеры проката приносили за уикенд около 20 миллионов. Тогда на большие экраны не выходили громкие премьеры.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.