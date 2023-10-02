Боррель призвал украинцев к трудному бою для вступления в ЕС

Украинцы должны выдержать «трудный бой» для вступления в Евросоюз, Европа должна заставить украинское общество потрудиться для этого, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и нужно сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого», — сказал Боррель.

По его словам, Украина «балансировала между империй», но «склонилась к европейским ценностям».

В этой связи депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский вспомнил фразу «про ужасный конец и ужас без конца».

«Как то остальные справились без трудных боев, согласитесь, уж не говоря о том, что не ведя ужасных боев при этом. Мог бы и короче сказать — будем хороводить вечно», — написал Бужанский в соцсетях.