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Маск показал мем с «жалким» Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X мем про расстроенного президента Украины Владимира Зеленского.

На картинке изображен персонаж, который выглядит жалким и расстроенным. К нему «приделали» лицо Зеленского. В подписи написано: «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».

Фото: © Elon Musk X

Американский закон о ленд-лизе для Украины, аналогичный программе передаче вооружений СССР в годы Второй мировой войны, прекратил действие, так ни разу и не заработав. Закон, принятый в 2023 году, давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре.

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Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.