Маск показал мем с «жалким» Зеленским

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X мем про расстроенного президента Украины Владимира Зеленского.

На картинке изображен персонаж, который выглядит жалким и расстроенным. К нему «приделали» лицо Зеленского. В подписи написано: «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».

Фото: © Elon Musk X

Американский закон о ленд-лизе для Украины, аналогичный программе передаче вооружений СССР в годы Второй мировой войны, прекратил действие, так ни разу и не заработав. Закон, принятый в 2023 году, давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре.