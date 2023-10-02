Ленд‑лиз для Киева прекратил действие в США, так и не заработав

Американский закон о ленд-лизе для Украины, аналогичный программе передаче вооружений СССР в годы Второй мировой войны, прекратил действие, так ни разу и не заработав.

Закон, принятый в 2023 году, давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. Закон должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей.

Но в реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и так получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу, приводит ТАСС пояснение экспертов.

Акцент делается на выделении вооружений Киеву на основании полномочий президента и использования этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных, отметили в Пентагоне.