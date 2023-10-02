Ленд‑лиз для Киева прекратил действие в США, так и не заработав

Американский закон о ленд-лизе для Украины, аналогичный программе
передаче вооружений СССР в годы Второй мировой войны, прекратил действие, так
ни разу и не заработав.
Закон, принятый в 2023 году, давал президенту США Джо Байдену право передавать
Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. Закон должен был
работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США
снабжали СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей.
Но в реальности этот механизм так и не использовали, так как
Киев и так получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости
платить за нее сразу, приводит ТАСС пояснение экспертов.
Акцент делается на выделении вооружений Киеву на основании
полномочий президента и использования этого метода в качестве основного при
предоставлении техники напрямую со складов американских военных, отметили в Пентагоне.