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Армяне завершили исход из Нагорного Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Процесс переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению приблизился к завершению, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

В Армению из Нагорного Карабаха, по последним данным, прибыли 100 514 армян. «Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению», — цитирует «Интерфакс» Багдасарян.

По ее словам, в Степанакерт был отправлен еще один автобус, который забрал 15 жителей Нагорного Карабаха, которые были прикованы к постели. «Если будут еще желающие, то мы готовы организовать их переправку», —  отметила пресс-секретарь.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян. Точных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.

 

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