Армяне завершили исход из Нагорного Карабаха

Процесс переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению
приблизился к завершению, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении
Назели Багдасарян.
В Армению из Нагорного Карабаха, по последним данным, прибыли 100 514 армян. «Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению», — цитирует «Интерфакс» Багдасарян.
По ее словам, в Степанакерт был отправлен еще один автобус,
который забрал 15 жителей Нагорного Карабаха, которые были прикованы к постели.
«Если будут еще желающие, то мы готовы организовать их переправку», — отметила пресс-секретарь.
По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка
120 тысяч армян. Точных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.