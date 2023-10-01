Названа самая надежная валюта мира

Самой надежной валютой мира на сегодня является юань, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, сама валюта является производным от состояния экономики, а не отдельной субстанцией. Беляев отметил, что сейчас выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро.

«Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире», — пояснил аналитик.

На втором месте по надежности — американский доллар. Несмотря на системные проблемы в экономике США, хоронить американскую экономику еще рано, подчеркнул он. Третье место занимает евро.

«На третьем же месте — валюта Европы. Это все-таки еще крупная экономика, но уже с большими проблемами. Устойчивое развитие на ближайший даже год-два не просматривается. Но говорить о крахе европейской экономики тоже рановато», — сказал Беляев.