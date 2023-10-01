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Названа самая надежная валюта мира

Источник:
«Лента.ру»
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Самой надежной валютой мира на сегодня является юань, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, сама валюта является производным от состояния экономики, а не отдельной субстанцией. Беляев отметил, что сейчас выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро.

«Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире», — пояснил аналитик.

На втором месте по надежности — американский доллар. Несмотря на системные проблемы в экономике США, хоронить американскую экономику еще рано, подчеркнул он. Третье место занимает евро.

«На третьем же месте — валюта Европы. Это все-таки еще крупная экономика, но уже с большими проблемами. Устойчивое развитие на ближайший даже год-два не просматривается. Но говорить о крахе европейской экономики тоже рановато», — сказал Беляев.

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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если