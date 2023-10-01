Российская разработка позволит создавать топливо из воды

Российские ученые разработали экономичный материал, который способен производить топливо из воды, его можно использовать в качестве катализаторов для топливных элементов, сообщает пресс-служба Южного федерального университета в Ростове-на-Дону.

В качестве перспективного топлива можно использовать водород — получать его можно из обычной воды под воздействием электрического тока. Наиболее эффективными катализаторами для восстановления кислорода и выделения водорода из Н2О считаются платина.

Однако высокая стоимость благородного металла ограничивает его использование. Кроме того, они не обеспечивают достаточную защиту от окисляющих химических веществ и не так долговечны.

Заменить платину исследователи предложили новым материалом — сульфидом меди-молибдена. Его структура, сочетающая свойства молибдена и ионов меди, повышает эффективность процесса.

Материал демонстрирует отличную производительность в разделении воды на составные элементы и способен заменить дорогостоящие палладиевые катализаторы, предлагая более экономичное решение для производства экологически чистого топлива.