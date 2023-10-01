Две коалиции на шоу «Новые звезды в Африке» решили уничтожить третью и отправили на испытание двух ее представительниц.

Обычно на шоу две коалиции, но в этот раз сложились три. Это команда комика Александра Пташенчука, команда актера Оскара Кучеры и команда блогеров, во главе которой Женя Ершов.

Команды пытались объединиться, но в итоге проголосовали против участниц коалиции Кучеры — медиума Лины Джебисашвили и комика Лены Борщевой. Последняя очень обиделась на Пташенчука, который обещал ей, что не будет за нее голосовать, но не сдержал обещание.

В итоге на испытании двум участницам одной команды пришлось бороться за место на шоу «Новые звезды в Африке». В итоге Борщева победила и вернулась, а Джебисашвили ушла.

Борщева перестала верить команде Пташенчука, а ее коллега Кучера хотел с ними объединиться, он не верит Ершову и блогерам. Но если они не объединяться с кем-то, то могут вылететь, так как в меньшинстве.