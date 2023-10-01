«Госуслуги» включили обязательную двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуг» с 1 октября стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись, сообщает пресс-служба Минцифры.

Ранее ведомство заявляло, что двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей с 1 октября. Сейчас Минцифры уточнило, что дополнительное подтверждение входа стало обязательным «для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись».

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех после того, как проект постановления о дополнительном подтверждении входа на «Госуслуги» примет правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения.

«Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», — уточняет министерство.

С 1 октября при доступе в личный кабинет система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС или одноразовый код из специального приложения. Помимо этого, доступен вход по биометрии.