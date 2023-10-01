Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям

Компания Microsoft после 30 сентября перестала продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение.

Поддержка Microsoft уточнила, что с октября станет невозможно принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг корпорации в России. Это не позволит продлить существующие подписки.

Microsoft подчеркнула, что соблюдает западный санкционный режим в отношении России. В настоящее время корпорация приостановила все продажи новой продукции и услуг российским пользователям.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что его ведомство изучает отказ Microsoft от продления подписок. По его словам, в России есть альтернатива программному обеспечению от Microsoft.