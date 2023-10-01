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Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям

Источник:
ТАСС
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Компания Microsoft после 30 сентября перестала продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение.

Поддержка Microsoft уточнила, что с октября станет невозможно принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг корпорации в России. Это не позволит продлить существующие подписки.

Microsoft подчеркнула, что соблюдает западный санкционный режим в отношении России. В настоящее время корпорация приостановила все продажи новой продукции и услуг российским пользователям.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что его ведомство изучает отказ Microsoft от продления подписок. По его словам, в России есть альтернатива программному обеспечению от Microsoft.

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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!