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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия отказалась отправлять своих солдат на Украину

Источник:
Sky News
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Великобритания продолжит тренировать украинских граждан и военных на своей территории, однако не будет отправлять британских солдат на территории Украины, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Политик в эфире телеканала Sky News добавил, что обучение военных на территории Украины британцами возможно, но не сейчас. По его словам, такая возможность существует «на долгосрочную перспективу».

Ранее британские СМИ со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса написали, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ.

После этого замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что британские инструкторы на Украине станут «легальной целью» для российских сил. На сегодня подготовку в Великобритании прошли 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!