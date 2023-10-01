Британия отказалась отправлять своих солдат на Украину

Великобритания продолжит тренировать украинских граждан и военных на своей территории, однако не будет отправлять британских солдат на территории Украины, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Политик в эфире телеканала Sky News добавил, что обучение военных на территории Украины британцами возможно, но не сейчас. По его словам, такая возможность существует «на долгосрочную перспективу».

Ранее британские СМИ со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса написали, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ.

После этого замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что британские инструкторы на Украине станут «легальной целью» для российских сил. На сегодня подготовку в Великобритании прошли 20 тысяч военнослужащих ВСУ.