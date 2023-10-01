Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.

Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивают под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата Запорожской АЭС.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государство. «»Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины», — подчеркнул он.