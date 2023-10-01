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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новый план контрнаступления Украины назвали «самоубийственным»

Источник:
РИА Новости
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.

Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивают под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата Запорожской АЭС.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государство. «»Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины», — подчеркнул он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

viktor1.82

По всей стране гулянья, народ радуется, ликует, куда не глянь люди с флагами и плакатами.... Да абсолютному...

scorpion2777

Да и Бог с ними, с убогими, отреклись и отреклись, Россия не почувствовала.

ball-n-wall

Фарфоровый и нашим и вашим, как не смотри все ссут перед Америкой..

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!