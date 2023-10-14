Польза лука с чесноком против простуд оказалась мифом

Мнение об особой пользе лука и чеснока в осеннем рационе в качестве средства против простуд является мифом, рассказал врач-терапевт «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

«Активное употребление лука и чеснока осенью, как советовали нам с детства мамы и бабушки, не принесет особой пользы. Их антимикробные свойства могли бы дать эффект, только если разом съесть целое ведро, чего делать точно не стоит», — цитирует эксперта RT.

По словам эксперта, осенний рацион должен включать в себя достаточное количество овощей и быть разнообразным, при этом чеснок и лук только могут быть хорошей приправой, однако злоупотреблять ими не стоит.

При правильной организации рациона организм получит все необходимые вещества. В частности, на столе обязательно должны быть продукты, содержащие клетчатку или пищевые волокна. К таким относятся огурцы, капуста, зелень, бобовые и орехи.